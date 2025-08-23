ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è2Ï¢ÇÔ¤â¡ÖËÍ¤é¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë»Ñ¤ò¼ã¼ê¤Ë¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¸«¤»¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇØÃæ
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à8¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê23Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡15Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤ë¡£3¹æ2¥é¥ó¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤È¡¢ÂçÇÔ¤ÎÃæ¤Çµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î4²óÌµ»à°ìÎÝ¡£ÀèÈ¯¤ÎÊ¡ÅçÏ¡¤¬Åê¤¸¤¿146¥¥í¡¢¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÂÇµå¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ÆÁê¼ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£6²ó¤Ë¤ÏÍ··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¡¢6ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¥Ù¥ó¥Á¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¡¡1¾¡¤Ç¤â¤¹¤ì¤ÐÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÅÀÅô¤¹¤ëÂç»ö¤ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¡£¤¿¤À¡¢½éÀï¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¡£2ÀïÌÜ¤ÏÂçº¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2Àï2ÇÔ¡£1¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤Þ¤Ç½Ì¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¡ÊÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¡Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£1»î¹ç1»î¹ç¡¢É¬»à¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡ÆâÌî¼êÅÐÏ¿¤Ê¤¬¤é¤³¤³3»î¹ç¤Ï¡ÖÃæ·ø¡×¡¢¡Öº¸Íã¡×¡¢¡Ö±¦Íã¡×¤È³°Ìî¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢8·î¤ÏÂÇÎ¨4³ä¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢16ÂÇÅÀ¤È¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ÊÃæÂ¼¡Ë¹¸¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤ËËÍ¤é¡Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ë¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë»Ñ¤ò¼ã¼ê¤Ë¸«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£ËÍ¤é¤¬°ì¸Ä°ì¸ÄÉ¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¸«¤»¤ë¤Î¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Î·Á¤À¡£¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Ç¤¹¡×¡£¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤àËÒ¸¶Âç¤ÎÇØÃæ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë