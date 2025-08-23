好き＆行ってみたい「静岡県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「白糸の滝」を抑えた1位は？【2025年調査】
木漏れ日の中で深呼吸をすると、日常の喧騒（けんそう）がふっと遠のいていく――。緑に囲まれた静かな空間は、心も体もゆるやかにほぐしてくれます。
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女203人を対象に、森林浴スポット（中部地方）に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「静岡県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「この場所だけ空気が違う」（40代男性／神奈川県）、「湖や滝は森や林に比べて虫が出なさそう」（30代女性／岡山県）、「日本三大名瀑の一つで景観がいいし、マイナスイオンを感じられる」（60代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「富士山の周り、特に自然公園は森林浴スポットにうってつけ」（20代女性／愛知県）、「富士山を一望したり自然豊かな中を歩くと新しい発見があり山梨側と違ったインパクトがある」（30代男性／山梨県）、「新幹線からは見た事はありますが、人生で一度は行ってみたいです」（50代女性／山口県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：白糸の滝／45票静岡県富士宮市にある白糸の滝は、富士山の湧水が無数の細い糸となって岩壁から流れ落ちる名瀑。水煙が涼やかで、夏でもひんやりとした空気に包まれます。周辺の遊歩道からは緑に抱かれた滝の全景を望め、音とマイナスイオンを感じながら心地よい森林浴が楽しめます。
1位：富士山（奥庭自然公園・御中道）／73票富士山の中腹に広がる奥庭自然公園と、山腹を巡る古道・御中道は、黒々とした溶岩原と針葉樹林がつくる独特の景観が魅力。標高2,000m級の涼風の中、苔むす林やダイナミックな山容、眼下の雲海まで満喫できます。四季の変化も大きく、初夏の新緑や秋の紅葉も見事。
