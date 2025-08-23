ラックス最高峰シリーズがリニューアル♡極上美髪へ導く新バイオフュージョン

髪のダメージや乾燥、うねり…。季節やライフスタイルで変化する髪悩みに寄り添う、ラックス最高峰シリーズ「ラックス バイオフュージョン」がリニューアル登場！累計890万本突破の人気ラインが、最先端※2ダイヤモンド美容処方を新たに採用。内側から輝きを与え、外側まで美しく整える極上ケアへ進化しました。ラグジュアリーなデザインと香りにも注目してください。

ダイヤモンド美容処方で極上美髪へ

リニューアル後のラックス バイオフュージョンは、“浸透型アミノ美容液※3”と“ダイヤモンドペプチド※4”を配合。

髪の内側にうるおいを届けつつ、外側は「ダイヤモンドヘアコート技術」でコーティング。集中補修とツヤを両立し、理想の美髪を叶えます。

さらに、リカバーサイエンステクノロジーでダメージを深層補修し、まとまりのあるなめらかな髪へ導きます。

香りとデザインも一新♡特別なケア時間を

ブラック・ピンク・ホワイトの各エディションは、それぞれの悩みに応える処方と異なる香りを採用。

エレガントなバニラやローズ、みずみずしいピオニー、すっきりとしたスミレなど、香りごとに異なる世界観を楽しめます。金色を施した新パッケージは高級感たっぷり。

バスルームに置くだけで気分が上がるデザインも魅力です。

※2 同ブランド内において

※3アルギニン、グリセリン水溶液：補修・保湿成分

※4 ダイヤモンド末、カラスムギペプチド：補修・保湿成分

全ラインナップと製品概要

＜ブラックエディション＞ダメージ補修ケア



・シャンプー／トリートメント 各300g オープン価格

・ヘアパック 170g オープン価格

・インテンスヘアマスク 180g オープン価格

・バイタルリペアオイル 90ml オープン価格

・シャンプー／トリートメントつめかえ用 各560g オープン価格

・サシェセット 10g＋10g オープン価格

＜ピンクエディション＞乾燥パサつきケア



・シャンプー／トリートメント 各300g オープン価格

・ヘアパック 170g オープン価格

・シャンプー／トリートメントつめかえ用 各560g オープン価格

・サシェセット 10g＋10g オープン価格

＜ホワイトエディション＞うねり特化ケア



・シャンプー／トリートメント 各300g オープン価格

・ヘアパック 170g オープン価格

・シャンプー／トリートメントつめかえ用 各560g オープン価格

・サシェセット 10g＋10g オープン価格

リニューアルラックスで髪悩みゼロへ

新しくなったラックス バイオフュージョンは、ダメージ・乾燥・うねりといった多彩な髪悩みに寄り添い、極上の美髪へ導くラインナップ。

香りやデザインまでこだわり抜かれ、バスタイムを特別なひとときにしてくれます。リニューアルを機に、自分の髪に合ったエディションを選んでみてはいかがでしょうか♪

贅沢なケアで、毎日がもっと輝く髪へ。