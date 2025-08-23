ラックス最高峰シリーズがリニューアル♡極上美髪へ導く新バイオフュージョン
髪のダメージや乾燥、うねり…。季節やライフスタイルで変化する髪悩みに寄り添う、ラックス最高峰シリーズ「ラックス バイオフュージョン」がリニューアル登場！累計890万本突破の人気ラインが、最先端※2ダイヤモンド美容処方を新たに採用。内側から輝きを与え、外側まで美しく整える極上ケアへ進化しました。ラグジュアリーなデザインと香りにも注目してください。
ダイヤモンド美容処方で極上美髪へ
リニューアル後のラックス バイオフュージョンは、“浸透型アミノ美容液※3”と“ダイヤモンドペプチド※4”を配合。
髪の内側にうるおいを届けつつ、外側は「ダイヤモンドヘアコート技術」でコーティング。集中補修とツヤを両立し、理想の美髪を叶えます。
さらに、リカバーサイエンステクノロジーでダメージを深層補修し、まとまりのあるなめらかな髪へ導きます。
香りとデザインも一新♡特別なケア時間を
ブラック・ピンク・ホワイトの各エディションは、それぞれの悩みに応える処方と異なる香りを採用。
エレガントなバニラやローズ、みずみずしいピオニー、すっきりとしたスミレなど、香りごとに異なる世界観を楽しめます。金色を施した新パッケージは高級感たっぷり。
バスルームに置くだけで気分が上がるデザインも魅力です。
※2 同ブランド内において
※3アルギニン、グリセリン水溶液：補修・保湿成分
※4 ダイヤモンド末、カラスムギペプチド：補修・保湿成分
全ラインナップと製品概要
＜ブラックエディション＞ダメージ補修ケア
・シャンプー／トリートメント 各300g オープン価格
・ヘアパック 170g オープン価格
・インテンスヘアマスク 180g オープン価格
・バイタルリペアオイル 90ml オープン価格
・シャンプー／トリートメントつめかえ用 各560g オープン価格
・サシェセット 10g＋10g オープン価格
＜ピンクエディション＞乾燥パサつきケア
・シャンプー／トリートメント 各300g オープン価格
・ヘアパック 170g オープン価格
・シャンプー／トリートメントつめかえ用 各560g オープン価格
・サシェセット 10g＋10g オープン価格
＜ホワイトエディション＞うねり特化ケア
・シャンプー／トリートメント 各300g オープン価格
・ヘアパック 170g オープン価格
・シャンプー／トリートメントつめかえ用 各560g オープン価格
・サシェセット 10g＋10g オープン価格
リニューアルラックスで髪悩みゼロへ
新しくなったラックス バイオフュージョンは、ダメージ・乾燥・うねりといった多彩な髪悩みに寄り添い、極上の美髪へ導くラインナップ。
香りやデザインまでこだわり抜かれ、バスタイムを特別なひとときにしてくれます。リニューアルを機に、自分の髪に合ったエディションを選んでみてはいかがでしょうか♪
贅沢なケアで、毎日がもっと輝く髪へ。