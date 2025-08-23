「メカモグラ」と呼ばれるロボットがパイプの中を抜け出す速さを競う全国大会が２３日、山形市で開かれ、子どもたちが操縦テクニックを競いました。

【写真を見る】パイプロボコン全国大会が山形市で開幕 メカモグラで熱戦



「メカモグラ」は直径7．5センチのパイプの中をリモートコントロールで縦横無尽に走り回るロボットがです。



山形市の弘栄ドリームワークスが子どもたちに建設業界に興味を持ってもらいたいと配管内を点検するロボットを6年前にホビー化しました。



競技は全長30メートルのパイプを抜け出す速さを競うもので競技人口は全国で4万人を超えます。



4回目の今年の大会は高校生以下で、機体も改良に制限があるノーマルクラスと制限がないオープンクラスに分かれて行われました。



きょうはノーマルクラスが行われ、子どもたちの巧みな操縦テクニックに会場は盛り上がっていました。



決勝トーナメントには県内を含む18人が進出しました。



山形市の小学4年生・平野陽仁さん「2年半前から始めた。（メカモグラを）改造したり、速いタイムでクリアできた時が楽しい。」



弘栄ドリームワークス・菅原康広代表取締役社長「（選手の）競技しているときの喜び方や悔しがり方、マシンを調整したりそういうところが手を動かしてモノを作ってる所が見ている方もやっている方も楽しめる大会だと思う。そこから山形をモノづくりの県として盛り上げていきたい。」



ノーマルクラスは千葉県の小学4年生の男の子が優勝。山形市の平野さんは3位に入りました。あすはオープンクラスが行われます。