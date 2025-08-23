パ首位のソフトバンクは２３日の２位・日本ハム戦（エスコン）に３―８の完敗を喫し、またも優勝マジック点灯を阻止された。大事な天王山に痛恨の連敗。ゲーム差は「１・５」に縮まり、ライバルの逆襲モードをさらに勢いづかせる結果となってしまった。１か月半ぶり、後半戦に入って初めての連敗だけに重たい敗戦。先発・有原が２回にレイエスに先制弾を浴びるなど４点を失い、最後まで主導権を握れなかった。

４回に献上した５点目が痛恨だった。打線が直前に牧原大の３号２ランで反撃。潮目が変わりかけた矢先に、奪われた追加点が痛すぎた。有原本人も「２点を返してもらった後すぐに失点してしまったことで、完全に相手に流れを渡してしまった」と猛省した。

試合後、小久保監督も「一番痛かったのは、牧原のホームランの後の１点がもったいなかった。４―２なら面白いかと思っていたけど、３ボールから清宮（幸）に打たれた。今日の展開的には、あそこが一番痛かった」と勝負のポイントに挙げた。

前日は逆転負けを喫し、この日は一方的な展開に持ち込まれた。勢いづく相手は当然スイープを狙ってくるが、何としても３連敗だけは避けたい。カード最終戦は左腕エースのモイネロが先発の予定。今季の日本ハム戦は６試合に先発して４勝負けなし、防御率１・０２を誇る。キューバの怪腕に連敗ストップを託す。