【甲子園】熱中症疑いは昨年５８件→２４件に減少 今大会から選択制の試合前ノックは全校実施
第１０７回全国高校野球選手権の大会本部は２３日、選手の熱中症疑いは、大会を通じて計２４件だったことを発表した。このうち試合後のクーリングダウン中に症状が出たケースは５件。昨年の５８件（試合後の発症は２１件）から大幅に減少した。
２部制を実施した第１〜５日の計１５試合で症状が出たケースは８件だった。昨年は第１〜３日の計９試合で８件だったため、こちらも減少した。
減少した要因には、今大会から足をつった選手のみのカウントに変更したことに加え、足に違和感があるときなどの訴えが早く速やかに処置が出来たこと、発生が目立つ初戦の気温が昨年より低かった（毎試合開始前にグラウンドで計測。初戦の気温平均は昨年３２・４度、今大会３０・３度）ことを挙げた。
それでも、４９代表が初戦を終える第８日までの発生は１６件と全体の６７％を占めており、初戦を２部制とする一定の効果はあるとした。
また、今大会から試合前ノックが選択制となったが、試合前ノックを行わなかった学校は、なかった。
１０６回、１０７回における熱中症疑いの内訳は以下の通り。
・１０７回大会
《第１〜５日、２部制時＝計８件》
【午前の部】
第１試合＝２件
第２試合＝１件
【夕方の部】
第３試合＝４件
第４試合＝１件
※１日平均１・６件、１試合平均０・５件
《第６日以降＝計１６件》
第１試合＝４件
第２試合＝８件
第３試合＝３件
第４試合＝１件
※１日平均１・６件、１試合平均０・５件
・１０６回大会
《第１〜３日、２部制時＝計８件》
【午前の部】４件
【夕方の部】４件
※１日平均２・７件、１試合平均０・９件
《第４日以降＝５０件》
第１試合＝１１件
第２試合＝１５件
第３試合＝１９件
第４試合＝５件
※１日平均４・５件、１試合平均１・３件