マンチェスター・Cvsトッテナム スタメン発表
[8.23 プレミアリーグ第2節](エティハド スタジアム)
※20:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 1 ジェイムズ トラッフォード
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 7 オマル・マーモウシュ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 52 オスカー・ボブ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 6 ナタン・アケ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 33 ニコ・オライリー
MF 47 フィル・フォーデン
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
FW 20 モハメド・クドゥス
FW 22 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 16 ルカ・ブシュコビッチ
DF 33 ベン・デイビス
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
FW 11 マティス・テル
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 28 ウィルソン・オドベール
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
