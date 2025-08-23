[8.23 プレミアリーグ第2節](エティハド スタジアム)

※20:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 1 ジェイムズ トラッフォード

DF 3 ルベン・ディアス

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 82 リコ・ルイス

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 7 オマル・マーモウシュ

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 52 オスカー・ボブ

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 31 エデルソン・モラエス

DF 6 ナタン・アケ

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 33 ニコ・オライリー

MF 47 フィル・フォーデン

FW 11 ジェレミ・ドク

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 24 ジェド・スペンス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 29 パペ・マタル・サール

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 9 リシャルリソン

FW 20 モハメド・クドゥス

FW 22 ブレナン・ジョンソン

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 16 ルカ・ブシュコビッチ

DF 33 ベン・デイビス

MF 14 アーチー・グレイ

MF 15 ルーカス・ベリバル

FW 11 マティス・テル

FW 19 ドミニク・ソランケ

FW 28 ウィルソン・オドベール

監督

トーマス・フランク

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります