女子プロレスのスターダムは23日、大田区総合体育館で「5★STAR GP2025×リベパチ・リベスロ優勝決定戦」が行われた。

優勝決定戦前にワンダー・オブ・スターダム選手権の王者スターライト(S)・キッドは天咲光由と組んで稲葉ともか、壮麗亜美組と対戦。Sキッドは天咲と連携攻撃で優位に試合を進めたが、天咲が痛めていた左足を狙われ、11分11秒、稲葉の一紋足殺ともか絞め（足4の字式アキレス腱固め）でギブアップ負けした。

勝った稲葉は「キッド、仲間がタップ負けして悔しいだろ。その白熱に輝くベルトが欲しい。キッドから獲りたい。嫌とは言えないよね」と挑戦表明。Sキッドは「5★でともかの足関節で負けたのが一番悔しい。その足がどうなってもいいんだね」と挑戦を受諾した。

バックヤードでもSキッドは「ともかとのワンダーのタイトル戦はリベンジマッチだ。ワンダーのベルトに手を掛けたなら、怖いホワイトタイガーを見せないと。覚悟しとけよ」と白いベルトを手に強気に話した。

一方、稲葉は「キッドから直接取れなかったが、負けて悔しいだろ。しっかり自分を見ろよ。キッドから」と挑発を忘れなかった。