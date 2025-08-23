CLAN QUEEN、2マンライブゲストにTHE ORAL CIGARETTES、yama出演決定
CLAN QUEENが、11月、12月に東阪にて開催する＜2MAN LIVE”MIRAGRAM”＞のゲストを発表した。
11月29日の神奈川KT Zepp YOKOHAMA公演にはTHE ORAL CIGARETTES、12月5日の大阪ゴリラホール公演にはyamaが出演。ライブタイトルの「MIRAGRAM」は、Mirror（鏡）と〜gram（記録）の造語となっており、アルバム『NEBULA』のイメージである自己との対話を元に、対バン相手を鏡とし、鏡との対話記録をイメージしたという。今回発表された2組は「MIRAGRAM」というタイトルに相応しい、CLAN QUEENにとって尊敬する存在の2組となっているとのことだ。
チケットは、＜2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”＞来場者対象の先行、そして一般の方も応募できるローチケのプレリクエスト先行がスタートする。
◾️＜2MAN LIVE”MIRAGRAM”＞
2025年11月29日（土）神奈川 KT Zepp YOKOHAMA
open 17:00 / start 18:00
Guest Act：THE ORAL CIGARETTES
2025年12月5日（金）大阪 ゴリラホール
open 18:00 / start 19:00
Guest Act：yama
チケット：\6,500+1D
＜2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”＞来場者対象の先行を実施中。
ローチケ：プレリクエスト先行（https://l-tike.com/clanqueen/）
受付期間：2025年8月23日（土）19:00〜2025年9月8日（月）23:59
◾️イベント出演情報
2025年
●8/31（日）＜ASUTO MUSIC PARK2025＞
会場：宮城 ゼビオアリーナ仙台 / 杜の広場
OPEN /10：00 START /11：00
詳細：https://asutomusicpark.com
●9/5（金）＜秋山黄色 presents 「BUG SESSION vol.2」＞
会場：東京キネマ倶楽部
OPEN 17:45 / START 19:00
●9/6（土）＜LET IT BEA＞
会場：福岡 マリンメッセ福岡B館
OPEN 12:00 / START 13:00
詳細：https://l-tike.com/letitbea2/
●9/13（土）＜おぼろっく2025 〜TSURUGA MUSIC FESTVAL〜＞
会場：福井県 敦賀市金ケ崎エリア
OPEN 11:30 / START 12:00
詳細：https://oborock.com
●9/15（月・祝）＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞
会場：千葉市蘇我スポーツ公園（千葉市中央区）
詳細：https://ewhx5.app.goo.gl/isLb5cw38PLxoFTU8
●9/27（土）大阪 BIGCAT、9/28（日）高松MONSTER
＜DUKE×GREENS presents 『わちゃごな2』＞
w/NEE
詳細：https://eplus.jp/wathagonnado/
●9月30日（火）＜Hype The Rock vol.4＞
w/シンガーズハイ
会場：渋谷WWW X
OPEN 18:00 / START 19:00
詳細：https://t.livepocket.jp/e/hypetherock-vol4
●10/4（土）＜PIA MUSIC COMPLEX 2025＞
会場：横浜・ぴあアリーナMM
OPEN 10:00 / START 11:00
詳細：https://piamusiccomplex.com
●10/11（土）〜13（月・祝）＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞
詳細：https://minamiwheel.jp/
