ホリエモン、主催音楽フェスで大暴れ 「令和の虎」林尚弘氏と演歌新曲「キャバクラ人生」披露【BOB2025】
【モデルプレス＝2025/08/23】実業家でありタレントのホリエモンこと堀江貴文氏（52）が発起人／実行委員長を務める音楽フェス「BOB2025（別府温泉ぶっかけフェス2025）SPONSORED by REAL VALUE」が23日、大分県の的ヶ浜公園・別府スパビーチで開催中。堀江氏はステージで演歌デビュー曲「ちょめちょめ」など3曲を披露するなど大暴れした。
【写真】ホリエモン、観客熱狂の大量放水
ステージには堀江氏のほか、武田塾の創業者でYouTubeチャンネル「令和の虎」出演でも知られる実業家の林尚弘氏、実業家のゾス山本こと山本康二氏らが登場した。堀江氏の演歌シングル第2弾「キャバクラ人生」は夜の歓楽街を舞台に、身も心もお財布も注ぎ込む情熱的であり哀愁もある歌謡曲。林氏とのデュエット曲でいわゆる「コール」風なフレーズも交えながら歌った。
「シャンパンコールの歌（ゾス飲み）」では客席に向かい「飲め飲め」コールで観客を煽りご満悦。感想を求められた堀江氏は「ゾス飲み！ゾス飲み！」と連呼するほどお気に入りで、林氏も「歌手デビューしちゃいましたー！メジャーデビュー！よろしくお願いしまーす」とステージからシャンパンをオーダーするほどご機嫌だった。
同イベントは別府温泉から湧き出る温泉水を約1000トン準備し、盛大に放水する音楽フェス。ステージにはMINMI、マーク・パンサー、nobodyknows＋、DJダイノジ、財部亮治、リアルピース、DJ TIARA、戦慄かなの、宮迫博之など音楽・パフォーマンスのジャンルを超えた22組が出演した。ほか別府のビーチを丸ごと使った会場内には、公園でのんびりチルできるスペースや涼める場所も完備。フードエリアは入場無料で、厳選したフェス飯が堪能できた。（modelpress編集部）
◆「BOB2025」22組のアーティストが出演
同イベントは別府温泉から湧き出る温泉水を約1000トン準備し、盛大に放水する音楽フェス。ステージにはMINMI、マーク・パンサー、nobodyknows＋、DJダイノジ、財部亮治、リアルピース、DJ TIARA、戦慄かなの、宮迫博之など音楽・パフォーマンスのジャンルを超えた22組が出演した。ほか別府のビーチを丸ごと使った会場内には、公園でのんびりチルできるスペースや涼める場所も完備。フードエリアは入場無料で、厳選したフェス飯が堪能できた。（modelpress編集部）
