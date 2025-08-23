子育てをしていると、思い通りにいかないことの連続で精神的にも参ってしまいますよね。子どもの機嫌が悪いと、夜ごはんが作れないなんてことも。そんな子育ての大変さを知らずに、エラそうなことばかり言う旦那さんもいるようで……。今回は、最低なモラハラ夫に仕返しをした話をご紹介いたします。

お仕置き期間

「夫は家事も育児もなにもできないくせに、料理には細かいんです。ある日、子どもがグズって夜ごはんの準備ができなかったので、スーパーのお惣菜を食卓に出したら、夫は『料理くらいちゃんと作れよ』『惣菜なんて手抜きすぎ』とダメ出し。その言葉にカチンときたので、子どもを連れて実家に帰ることにしました。すると夜になったら、電話で『謝るから帰ってきて』『俺つらいんだよ』と泣きついてきたけど、私の怒りはおさまらないので『お断りします』と言って切りました。自分一人じゃなにもできないくせに、よくこんなエラそうなことが言えますよね。当分家に帰るつもりはありません」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 自分では料理すらできないくせに、お惣菜を出されただけでキレるなんて、どこまで情けない人なのでしょうか……。改心するなら許してあげてもいいかもしれませんが、もう少しお仕置き期間を与えましょう。

