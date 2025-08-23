「しぶき杯競走」（２３日、住之江）

住之江ボートで、馬場貴也（４１）＝滋賀・９３期・Ａ１＝と、上條暢嵩（３１）＝大阪・１１０期・Ａ１＝の強豪レーサーをゲストに招き「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＸスペシャルトークショー」が中央ホールで行われた。

馬場と上條は、２６日から若松で開催のＳＧ・第７１回・ボートレースメモリアル、さらに来月８日から住之江で開催されるＧ１・第５３回高松宮記念競走に参戦する。７月のびわこＧ２・ボートレース甲子園で復活の優勝を果たした馬場は「そこでタイトルを取れたら、（グランプリの）ベスト６入りは確定していると思うので、そこはしっかり狙っていきたい」とＶ取りへ意欲たっぷり。上條は「馬場さんは復活モードなので、同じレースなら無の気持ちで回ります」と圧巻のテクニックに対して予防線を張った。

ＳＧ・第４０回グランプリ（１２月１６〜２１日・住之江）の応援マネージャーを務めるタレントの福留光帆（２１）も登壇。馬場の表情に「イメージ通り、仏様みたいな顔をされている。縁起が良さそうで、見るたびに運気が上がりそう」と話し、会場の笑いを誘っていた。