¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡ÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹Âç¤Ëà¿É¸ýÃíÊ¸áÏ¢È¯¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤ÊÙ¶¯¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ª¤è¤½£³¤«·î¤Ö¤ê¤ËÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æà¿É¸ýÃíÊ¸á¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ£±£°Æü¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿°æ¾å¤Ï½é²ó¤ò£¸µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤È½çÄ´¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç¤ÏÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤òÈäÏª¡£¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö£°¡×¤òÊÂ¤ÙÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£¶²ó¤ËÀèÆ¬¡¦éâÌ¾¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é£¶µåÌÜ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯·¬¸¶¤Ë±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¹¬¤¤¡¢½÷Ë¼Ìò¤Î¹ÃÈå¤¬°ìÁö¡¦éâÌ¾¤ÎËÜÎÝ¤Ø¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¿È¤òÄò¤·¤ÆÁË»ß¡£¤½¤Î¸å°ì»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¸òÂå¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£º¸ÏÓ¤Ï£¶²óÅÓÃæ£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¤è¤½£³¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡Ö¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡×¤È£´¾¡£·ÇÔ¤È¹õÀ±¤ÎÂ¿¤¤ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î¼Ú¶â¤âÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£¶²óÀèÆ¬¡¦éâÌ¾¤Î»Íµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£²¤«¤é£´µåÌÜ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇ¼Ô¤ÏÈ¿±þ¤»¤º¡Ä¡£¤½¤Î¼¡¤âÆ±¤¸¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸òÂå¤¹¤ëºÝ¤Ë°æ¾å¤Ëµå¼ï¤òÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¡Ê£µµåÌÜ¤Ë¡Ë¤â¤¦£±µå¡Ê¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¡ËÅê¤²¤Æ¿¶¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê°æ¾å¤Ï¡Ë¡Ø¿¶¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡Êµå¼ï¤ò¡ËÊÑ¤¨¤í¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡£¡Ø¡ÊÊá¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ë¼ó¿¶¤ì¤è¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏÀâ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö£³¡½£²¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤ç¡£¤Þ¤¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤¤ÊÙ¶¯¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢Ê³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤Ï¤³¤Îà¿É¸ýÃíÊ¸á¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎÁÍý¤¹¤ë¤Î¤«¡£¼¡²ó¤ÎÅÐÈÄ¤ËÃíÌÜ¤À¡£