¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡×¤Î°æ¾åÍµ²ð¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ó£è£é£â£õ£ù£á£Ã£ò£ï£ó£ó¡Ý£Æ£Í¡Ö£Ò£Á£Ä£É£Ï¡¡£Ì£Á£Õ£Ò£Å£Î£Ô¡×¤Ë±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÍÂ¼º«¡¢¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¥É¥¯¥¿¡¼¤Î²¬ËÜ½¡»Ë°å»Õ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇòÀã¤ê¤é¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ëè·îÂè£²¡¦Âè£´¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤¬Êú¤¨¤¿Çº¤ß¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡£¥Ê¥ë¥·¥¹¥È·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°æ¾å¡£¤½¤Îµ¯¸»¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»þ¤È¤«¤Ïà¸°¤Ã»Òá¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ï°ì¿Í¤Î»þ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾åÄ¹ÃË¤Ç¡¢Äï¤ËÊì¤Î°¦¾ð¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤âÄ¹ÃË¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤¿¤¤Íß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤½¤ì¤¬»Å»ö¤Î¤É¤³¤«¤Ç½Ð¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀèÇÚ¤¬¤¤¤¸¤Ã¤¿»þ¤Ë¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤òÆÃ²½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¥¥ã¥éÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥ë¥·¥¹¥È·Ý¿Í¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÊª¤Î¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤â¼Â¤Ï¥Ê¥ë¥·¥ë¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÅö¤Î¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Ï·Ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤ÎÀ¾Ìî¡ÊÎ¼×¢¡Ë¤È¤«¡£À¾Ìî¤Ï¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ä¤·¡¢¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡¢¤Ã¤Æ¤Í¡×¤Èº¬¤Ã¤«¤é¤Î¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤òÌ¾»Ø¤·¡£
¡Öµæ¶Ë¤Î¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Ï·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£·ëº§¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ò°¦¤»¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£