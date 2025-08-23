3連覇を目指す京都精華がベスト4進出…優勝経験校も準決勝へ

8月23日、鹿児島県川内市のサンアリーナせんだいで「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」女子決勝トーナメント準々決勝が行われ、ベスト4が決定した。

四日市メリノール学院中学校（三重県）と相模女子大学中学部（神奈川県）の対戦は、相模女子が四日市メリノールの堅守を崩せず、第1クォーターを9－21とビハインドを負う展開に。しかし、第2クォーター以降も四日市メリノールは主導権を渡さず、66－38で勝利を収めた。相模女子は半田陽菜乃が13得点、岡崎湧和が11得点を挙げるも、勝利に結びつけることができなかった。

丸亀市立西中学校（香川県）と八王子市立第一中学校（東京都）の対戦は、八王子一が13－2とスタートダッシュに成功すると、安定した試合運びで丸亀西の追撃を許さない。丸亀西はゲームハイの25得点を挙げた朝倉和奏が奮闘するも及ばず。八王子一が76－53で勝利した。八王子一はチームハイの17得点をマークした原田莉奈を筆頭に、4名が2桁得点を記録した。

京都精華学園中学校（京都府）と郡山市立郡山第三中学校（福島県）の対戦は、ティップオフ直後、互いの激しいディフェンスで一歩も譲らない攻防を展開した。しかし、第2クォーターに入ると、京都精華がアニボグ ジェニファー チナザの高さを生かして攻防を圧倒。22－4として前半を39－11で折り返した。後のない郡山三は石川花鈴の3ポイントシュートや難波絵愛の1対1で追撃するも及ばず。大会3連覇を目指す京都精華が80－52で勝利し、ベスト4にコマを進めた。

岡山市立竜操中学校（岡山県）と高石市立高南中学校（大阪府）の対戦は、第1クォーターの出だし、竜操のシュートがリングを弾くのを尻目に、高南が6－0のランを作る。竜操はリズムを取り戻すものの、高南もペースを渡さない。前半を40－24とリードした高南。後半は竜操もリズムを取り戻して追撃するが、前半のビハインドを跳ね返せず。高南が76－58で勝利し、準決勝進出を果たした。

この結果、24日午前9時からサンアリーナせんだいで行われる準決勝の組み合わせは以下の通りとなった。

【女子準決勝】



四日市メリノール学院中学校vs八王子市立第一中学校



京都精華学園中学校vs高石市立高南中学校

【動画】四日市メリノールが得意の速攻を決める