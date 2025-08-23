¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÇÏ¾ìµ®Ìé¡õ¾åÛêÄª¿ó¤¬Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ä£Ç£Ð¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÇÏ¾ìµ®Ìé¡Ê£´£±¡á¼¢²ì¡Ë¡¢¾åÛêÄª¿ó¡Ê£³£±¡áÂçºå¡Ë¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê£²£±¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Ç¡Ö£Ò£ï£á£ä¡¡£ô£ï¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ç£Ò£Á£Î£Ä¡¡£Ð£Ò£É£Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤Ë¤Ï¼ã¾¾£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡££²£³Æü¸½ºß¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£¶°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÇÏ¾ì¤Ï°ì»þ´ü¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£··î¤Î¤Ó¤ï¤³£Ç¶¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¡¢ÆÁ»³£Ó£Ç¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç½à£Ö¤È¾å¤êÄ´»Ò¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Éü³è¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä¤«¤é¹Ô¤±¤ë¥Ù¥¹¥È£¶¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±£°°Ì¤Î¾åÛêÄª¿ó¤â¡ÖºòÇ¯¤Ï¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¾å¤Ç£±£±·î¤Ï£ÆµÙ¤ß¡£Â¾¤Î¿Í¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¡£¤¢¤ì¤ÏÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÏ¾ì¤ÏÁ°Æü£²£²Æü¤ËÊ¡Î±¤Î¿ä¤·¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÆÇÅçÀ¿¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡ÖÇÏ¾ì¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼·ù¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Ê¡Î±¤Ø¤ÎÅÁ¸À¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¡Î±¤Ï¡ÖÁ´Á³¡¢·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÆÇÅç¤µ¤ó¤È¤è¤ê¡¢¤ª£²¿Í¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È°Õ³°¤ÊÊÖ»ö¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¿¿°Õ¤Ï¡ÖÆÇÅç¤µ¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÁ´Á³¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë¾ìÆâ¤ÏÂçÇú¾Ð¡£ÇÏ¾ì¤È¾åÛê¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡¢Ê¡Î±¤Ï¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£