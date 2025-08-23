今井絵理子氏、“地元”沖縄尚学高の甲子園優勝を現地で見届ける「たくさんの夢と感動をいただきました」
元SPEEDのメンバーで、自由民主党・参議院議員の今井絵理子氏（41）が23日、自身のXを更新。この日行われた「第107回全国高校野球選手権大会」で地元・沖縄県代表の沖縄尚学高校が優勝したことを受け、現地で見届けたことを報告した。
【写真あり】息子と…今井絵理子氏、“地元”沖縄尚学高の甲子園優勝を現地で
今井氏は「沖縄県勢として15年ぶりの栄光に感動!!たくさんの夢と感動をいただきました。仲間を信じた心が勝利を呼び、沖縄に希望の光を灯してくれた沖尚。本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした!!健闘の相手へも、惜しみない拍手を」と呼びかけた。
今井氏は、21日に行われた準決勝でも「2025 SUMMER CHAMPIONSHIP 沖縄尚学 『第107回全国高校野球選手権大会』出場記念 OSOB」と書かれた大判のタオルを掲げた自身の写真に「沖尚!!決勝進出きたーーーー！」「おめでとう」と文字を乗せ、投稿のハッシュタグとして、「#沖縄尚学」「#決勝進出」「#おめでとう」と添えていた。
