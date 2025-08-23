軽視されがちなジムシューズ。On「Cloudpulse Pro」で“効率的トレーニング”を手に入れる！

1分、1秒の短縮を目指し、高パフォーマンスを求めるランニングシューズに比べて、スポーツジムで履くトレーニングシューズにはあまりこだわりを持っていない人も多いのでは？

そんな、軽視されがちなジムシューズにスポットを当てたのが、Onの新作「Cloudpulse Pro (クラウドパルス プロ)」（2万3100円）です。

Onが展開する「2025秋冬トレーニングキャンペーン」の一環としてリリースされた「Cloudpulse Pro」は、抜群の安定感で筋力トレーニングをしっかりとサポートするパフォーマンスの高い一足に仕上げられています。

ベースモデルとなっているのは、On初のトレーニングに特化したスポーツシューズ「Cloudpulse」。HIITやサーキットトレーニング向けに開発されたこのシューズをもとに、「Cloudpulse Pro」ではさらに機能性を進化させ、フィット感や耐久性をアップさせています。

アッパーは「Cloudpulse」で使用していたメッシュ素材から、耐久性に優れた特殊構造のウーブン素材に変更。また、搭載したFocusboardとミッドフットに施したウェビングが中足部を固定して、横方向の動きに対するサポートを強化。同時にかかとをホールドすることで、ダイナミックな動きを可能にします。

さらに、前足部に衝撃を吸収しつつ重心を安定させる独自構造のクッショニングシステム・CloudTecを採用し、高い推進力によって素早い重心移動やウェイトトレーニングなど、高強度のワークアウトをサポートします。

アウトソールには、CloudTecシステムをラバーで覆う構造のMissiongripを採用し、優れたグリップ力と接地感で足の動きをコントロールしやすくしています。

日々のトレーニングをより効率的に行いたいなら「Cloudpulse Pro」をチェックしてみてはいかがでしょう。

>> On

＜文／&GP＞

