爆騰ロード突入へ、「AI半導体関連」覇道を行く5銘柄セレクション ＜株探トップ特集＞
―生成AI進化とソブリンAIの概念が共鳴し、データセンター特需はこれから本番へ―
週末22日の東京株式市場は方向感の見えにくい展開ながら、日経平均株価は前日終値近辺で売り物をこなし、様子見ムードの中も底堅さを発揮した。現地時間22日午前10時（日本時間午後11時）から行われるパウエルFRB議長のジャクソンホール会議における講演に世界の耳目が集まっている。本稿執筆時点（22日午後）ではその内容を知ることはできないが、週末の東京市場は売り買いともに見切り発車の難しいタイミングであったことは確かである。
●向かい風の強い9月相場の戦略を考える時
トランプ米政権からの圧力に屈し、パウエル氏がハト派に傾斜するのかどうかだが、市場ではその可能性は比較的低いとの見方が強いようだ。仮にパウエル氏が、FRBの独立性を守るというスタンスで男気を示し、タカ派的な内容となった時、あるいは市場がタカ派寄りと判断した時は、長期金利上昇とともに米国株が波乱含みの値動きになる可能性は否定できない。しかし、ここでのジャクソンホール会議におけるパウエル氏の発言内容は、イベントドリブンとしてはAIトレードの格好のネタとなり得るが、株価が上下どちらに振れても相場の中期トレンドを左右しないということだけはいえる。また、東京市場は日経平均が大きく揺れても、それとは次元の異なる領域で個別株の物色意欲は活発である。この日は値上がり銘柄数が1000を超え値下がり数を大きく上回っており、投資家のマインド自体は極めて前向きであることが分かる。
これから9月相場に向けて投資家は株式市場とどう向き合っていくべきか。9月相場は月別の騰落率パフォーマンスでは年間で最弱といってよく、また海外投資家が日本株を売り越す傾向が極めて強い月ということで知られる。総論的には向かい風の強い環境を強いられそうだが、個別株戦略に影を落とすものではない。特に今の東京市場では森のざわめきに耳を貸さず、一本一本の木を見ていく投資で十分に立ち回ることができる。では、ここで投資テーマとして改めて有力視されるのは何かといえば、その最右翼候補に浮上するのはエヌビディア を変貌させた「AI半導体」である。
●「ソブリンAI」がデータセンター爆需に点火
生成AI市場の成長スピードに陰りが見られないなか、世界的にAIデータセンター の建設ラッシュが続いている。生成AIを活用するためにはデータセンター内部に設置されたAIサーバーを経由することが必須となるが、データの特徴や形式をディープラーニングによって獲得・分析し、導き出したパターンをもとに新たなデータを生成するというのが一連のプロセスとなる。このAIサーバーに大量に搭載されているのが、エヌビディアの「ブラックウェル」に代表されるGPU（画像処理半導体）と、GPUとパッケージで導入されているHBM（高帯域幅メモリー）などのAI半導体ということになる。
AIデータセンターは一時マイクロソフト などが投資抑制の動きを見せるなどで過剰投資に対する警鐘を鳴らされる時期もあったが、これは大局的に流れを覆すものとはならなかった。サウジアラビアなどオイルマネーが掲げる「ソブリンAI」のコンセプトに共鳴する形で、国家プロジェクトの観点でコンピューティング能力の確保が世界的に重視されている。最近はAIスタートアップのキャッシュバーン（資本浪費）などをネガティブシナリオに加える動きもあるようだが、これも時代の潮流を変えるには至らないだろう。生成AIは日進月歩で、成長に抑制がかかるとすれば倫理的な問題だが、テクノロジーの進歩は不可逆的であり、倫理で押し返すことはできない。「AI半導体とそれに付随するデバイスや素材、設備などハード面の需要を呑み込む土壌が形成されるのはこれからが本番」（中堅証券ストラテジスト）という声もある。