◇セ・リーグ 巨人4―1DeNA（2025年8月23日 東京D）

巨人の中山礼都内野手（23）は23日のDeNA戦（東京D）でプロ初の3番に入り、名前の礼都（らいと）と同じ右翼（ライト）としてはプロ初スタメン。4打数無安打と快音は聞かれなかったが、慣れないはずの右翼守備で相手の同点打を阻止して勝利に貢献した。

1―0で迎えた6回の守備だった。先発左腕・井上が先頭・蝦名に2ストライクから4球連続ボールで四球を与え、無死一塁。ここで打席に入った桑原に右中間二塁打を打たれた。

蝦名は一塁から激走し、本塁へ。右翼・中山の送球を受けた二塁・吉川がワンバウンドでバックホームした。

やや一塁側に逸れた送球をキャッチした甲斐は懸命にミットを伸ばし、ヘッドスライディングしてきた蝦名にタッチしてアウト。同点となる失点を防いだ。

前日22日の同戦には「6番・左翼」で先発出場。8回からプロ入り後初めて右翼守備に就き、プロ5年目で初めて実現した「中山ライト」にSNS上をざわつかせ、打席では全4打席で四球出塁していた中山。

イチローや高橋由伸らライトにはいい選手が多いという理由で命名されたが、初の先発ライトで、ライトから好返球して、らいとの名前を改めて世間に知らしめた。

試合後、阿部慎之助監督（46）は「中山が慣れないポジション入れたんだけど。なぜかね、うちの外野手では一番守備範囲が広いっていうデータもしっかり出ているんで、ナイスプレーでしたね」と衝撃の？事実を告白。

「まあ、情けないんだけどね。もともといる外野が狭いからね。情けないんだけどさ」と苦笑いを浮かべ、「内野からいった子が一番守備範囲が広いって、何年外野やっている子がいっぱいいるんだよ、と思うけどね」と本職・外野手の選手たちへ苦言も忘れなかった。