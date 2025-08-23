最近の【ダイソー】進化しすぎ、、！ 倍額出してでもGETしたい♡「優秀バッグ」

デイリー使いにぴったりなバッグをプチプラでゲットするなら【ダイソー】をチェックしてみて。カジュアルコーデになじみやすいナチュラルな風合いで、あると嬉しい機能も備わっており使いやすそうです。マチ付きで収納力も備えたバッグは、倍額出してでも欲しくなるかも。

プラスワンでトレンド感アップ！ デニム風トート

【ダイソー】「デニム風巾着トートバッグ」\220（税込）

トレンド感のあるデニム風生地のトートバッグ。巾着タイプでキュッと絞ることができ、バッグの中身が見えにくいのが嬉しいポイント。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「17cm × 25cmと小ぶりですが、マチが10cmもある」とのことで、見た目以上に荷物が入りそうです。

ランチバッグにもおすすめ◎ トートバッグ

【ダイソー】「仕切りトートバッグ」\330（税込）

マチが14cmあるトートバッグは、お弁当箱などの持ち運びにぴったり。ナチュラルカラーの配色が優しげな印象です。内側には、文庫本などをしまいやすい仕切りとペットボトルホルダーが付いていて、プチプラバッグとは思えない優秀さ。持ち手の色が異なる全3色展開なので、店舗でぜひチェックしてみて。

