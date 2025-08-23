22日、七尾市の介護施設で男性が殺害された事件で、逮捕された同室の男が「男性と生活するなかで嫌なところが見えた」という旨の供述をしていることが分かりました。

記者「岡田容疑者を乗せたとみられる車が七尾警察署から金沢地検に向かいます」

殺人の疑いで逮捕・送検されたのは、七尾市中島町鹿島台の無職・岡田 道定容疑者87歳です。

岡田容疑者は22日早朝、介護老人保健施設「寿老園」で同じ部屋に入居する石坂 壽さん93歳を杖や金属製のおもりで複数回殴り、殺害した疑いが持たれています。

警察によりますと、岡田容疑者は「一緒に生活をしている中で石坂さんの嫌なところが見え、注意しても直らず我慢をしていた」という旨の供述をしているということです。

近所の人によりますと、2人は入居前から仲が良く、岡田容疑者の自宅は大工だった石坂さんが建てたといいます。

近くに住む人

「（岡田容疑者は）普段はおとなしい人だった。入院した時に石坂さんと2人で来てくれた。見舞いに。そういう仲だった」

「喧嘩したとかって聞いたこともない」

「行事があったら一緒に出たり。それで何がどんな風になったのか想像もつかない」

警察が詳しい動機を調べています。