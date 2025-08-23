アイドルグループのNMB48が23日、大阪・パナソニックスタジアム吹田のガンバ大阪―横浜FC戦でLIVEパフォーマンスを行った。キックオフ前にはスタジアムで２曲を熱唱。観客を大いに沸かせた。



NMB48のキャプテンで、MBS「ガンバＴＶ～青と黒～」の番組MCも務める小嶋花梨は、夢だった舞台に立ち、「想像していたよりも、もっと素敵な景色でした」と興奮気味。「サポーターの皆さんが『こじりん』って温かく迎えてくださって」と観客のサポートに感謝した。



11月にはグループを卒業。「言い方は良くないかもしれないですけど、私は『ガンバ大阪しかない』という気持ちでこれからも応援していきたいと思います」と、生涯〝ガンバ大阪愛〟を貫くことを約束した。



埼玉県出身だが「これからも関西を盛り上げるタレントの一人として頑張って行きたいと思っているので、盛り上げて行けたらと思います」と、卒業後も関西に残るつもり。「完全に大阪にいつの間にか染まってしまって、そして（ガンバ大阪のカラー）青黒にも染まりつつあって、もう気づけば、もうここにずっといるんだろうなって思います。もう骨をうずめます」と力強く言い切った。



（よろず～ニュース・中江 寿）