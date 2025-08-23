パリ五輪体操男子団体金メダルの日本の主将を務めた萱和磨が２３日、自身のインスタグラムを更新。「先日、ゆかの練習中にアキレス腱を断裂しました」などと記し、左足首をギプスで固定し病院のベッドの上に座る自身の写真を投稿した。

「手術も無事に終わり、現在は退院しています。迅速にご対応いただいた多くの方々に心から感謝しています。復帰に向けて引き続きよろしくお願いします」などと記した萱。手術着でベッドに横たわる写真や病院内を車いすで移動する写真、松葉づえをついて歩行練習する動画などを投稿した。

「２年前からアキレス腱の慢性的な痛みと付き合ってきましたが、８月頃から特に痛みが強くなり、ついに力尽きてしまいました」と状況を説明。今後については「９月のＪＡＰＡＮ ＯＰＥＮと国スポ、１１月の全日本団体・種目別選手権は棄権します」とし、「来年４月の全日本選手権では６種目万全な状態で挑めるよう、焦らず頑張りたいと思います」と来春の復帰を目指すとした。

最後に「もう一度オリンピックで金メダルを獲得したいなら、この怪我を乗り越え、さらに強くならないといけないみたいです。僕は“絶対に諦めない男”です。最強になって帰ってきます 萱和磨」とつづり、再起を誓った。