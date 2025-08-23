½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¤ÇºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤ÎÊ®¼Í¡¡¾¾ÅçÏÂÇ·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡ÖÆ¬¤Ë¤¤Æ¡¢Ê®¼Í¤·¤¿¡× 18¿Í¤¬¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¤Ê¤ÉÁÊ¤¨¤ë¡¡·Ù»ëÄ£
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡×¤ÇºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Þ¤«¤ì¡¢ÃË½÷18¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢¤¦¤Á7¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤Þ¤¤¤¿ÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡×¤Î°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö7³¬¤Ç¡ÖºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤¬¤Þ¤«¤ì¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤¬ÃËÀ¤ÈµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î°Ø»Ò¤ò¤á¤°¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤«¤éºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢40Âå¤ÎÃËÀ¤ËÊ®¼Í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË½÷18¿Í¤¬¤Î¤É¤Ê¤É¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¡¢¤½¤Î¤¦¤Á7¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤¿½÷À¤â¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤Þ¤¤¤¿ÃË¤Ï¸½¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¤Ë¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¤¤¤¿ÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦²ñ¼Ò°÷¤Î¾¾ÅçÏÂÇ·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¤Ç¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡ÖÆ¬¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ®¼Í¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÈï³²¼Ô¤¬Éþ¤òÃåÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢½üÀ÷ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
