ロシアのラブロフ外相「現時点で予定はない」との認識…ウクライナとの停戦に向けた首脳会談開催について

ロシアのラブロフ外相はロシアとウクライナの停戦に向けた首脳会談の開催について現時点で予定はないとの認識を示しました。

ラブロフ外相は22日、アメリカ・NBCテレビのインタビューでロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領による停戦を巡る直接会談について「プーチン氏は議題が整えばゼレンスキー氏に会う用意があるが議題の準備は全くできていない」と述べ、現時点で首脳会談の予定はないことを明らかにしました。

さらにラブロフ氏は、15日の米露首脳会談後、アメリカのトランプ大統領が示した提案にロシア側は柔軟性を示した一方、ゼレンスキー氏はNATO（北大西洋条約機構）に加盟しないことなど、提案を全て拒否したとして、ウクライナ側の姿勢を非難しました。

一方、ゼレンスキー氏は22日の会見で「ロシアは会談を阻止するために別の手段を講じるだろう。問題は会談だけではなく、彼らが戦争を終わらせたくないということだ」とロシア側を非難しています。

トランプ氏も仲介役から手を引く可能性に言及するなど、首脳会談の開催に向けた調整は難航しているものとみられます。