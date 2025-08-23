8月23日放送のABEMA「給与明細」では、グラドルがホテルの裏側に潜入し、浴室の清掃を体験した。

今回、グラビアアイドルの水咲優美が潜入したのは宇都宮にある「HOTEL NOBLE」。ここでは、1部屋の清掃を基本的に2人で行い、30分以内で全てを完了させなければならない。中でも浴室の清掃は、水を抜いて拭き取るため、スピーディーかつ正確さが求められる。

浴室の清掃を任された水咲。さっそく入ると、「うわ、やばいかもしれない」と話す。しかし、従業員によると綺麗な方だという。水咲は清掃しながら、「どれくらいの頻度でやばいものありますか」と尋ねると、従業員は「尿はある」「便もたまに…」と明かす。さらに「違うスタッフはすごいのがあったみたい」と補足した。

ここでは痕跡を残さないよう、ワイパーとタオルで水滴を完全に取り除く徹底した清掃が当たり前。水咲が清掃を終え、「こんな細かいとこまで…。オッケーですか？」と確認すると、従業員は「オッケー。お疲れ様、大変でしょ？」と労った。水咲は「もう1部屋でクタクタ。本当にやばい」と、その過酷な作業に疲労困憊の様子を見せた。