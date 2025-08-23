2025年8月24日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月24日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
北西の方角にうれしい出会いがある予感。早速出掛けよう。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
社会に悲憤を覚えそう。でも発言するときは慎重になって。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
内緒話は誤解を招く日。特に親友にはオープンな姿勢でいること。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
謙虚な姿勢が幸運のカギ。大風呂敷を広げるのは控えること。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
思い詰めすぎる傾向あり。小さな問題はスルーするほうが◎。
7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
今後への夢や希望が膨らむ日。具体的に考えてみよう。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
気負いは周囲を緊張させるだけ。自然体を心掛けること。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
金運が快調。お気に入りの貯金箱で貯金をスタートして。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
うれしい情報をゲットできそう。友人に連絡してみると◎。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
将来の目標が見えてくる幸運日。第一歩を踏み出そう。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
チャンス到来！ ただし人に話すと運が逃げてしまうかも……。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人と衝突しやすい日。頼まれ事は黙って引き受けよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)