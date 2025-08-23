絢香が、9月3日にリリースするオリジナルアルバム『Wonder!』の全曲試聴トレイラーを公開した。

本作は、『エリエールPet キミおもい』ブランドソング「ずっとキミと」や、劇場アニメ『ベルサイユのばら』主題歌「Versailles - ベルサイユ -」から、表題曲「Wonder!」など新曲を含む全11曲を収録。ポップス、R&B、ジャズ、バラード、ゴスペル、ファンクなど、ジャンルに縛られない色とりどりな楽曲が詰め込まれている。

また、CDショップ予約先着特典絵柄も公開され、絢香オフィシャルファンクラブショップ『絢香 SHOP』では、絢香バージョンのCDジャケットに差し替えできる“本人直筆サイン（プリント）入りアナザージャケット”が付属する。

なお、本作はCD店着日となる9月2日に配信リリース。配信予約キャンペーンも行われており、iTunes Pre-order（ダウンロード予約）では、予約期間のみ通常アルバムダウンロード価格よりプライスオフで購入できる。詳細はオフィシャルサイトにて。

