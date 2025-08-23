「だれこの男？嫉妬する」後藤真希、イケメン男性とのツーショットに反響「可愛すぎてむり」「どんどん綺麗に」
元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんは8月22日、自身のInstagramを更新。イケメンな男性と寄り添ったツーショットを公開しました。
【写真】ソファで身を寄せる後藤真希＆河北裕介
コメントでは、「素敵な空間に可愛い真希ちゃん笑 河北さんもお疲れ様でした」「どんどん綺麗になっていく」「女神様かと思っちゃった」「お洋服似合っててかわいいー！！」「可愛すぎてむり」「美しすぎる」「だれこの男？嫉妬する」と称賛の声や、驚きの声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ソファで身を寄せる後藤真希＆河北裕介
「女神様かと思っちゃった」後藤さんは「＆beの 『UVプライマー』のリニューアルを記念したPOP UPに行ってきましたー！」とつづり、5枚の写真を投稿。1枚目は、ヘアメイクアップアーティストの河北裕介さんとのツーショットです。1つのソファに腰掛け、身を寄せ合っています。また2枚目以降は後藤さんのソロショットで、美しさとかわいらしさを兼ね備えています。
美しい姿を多数公開15日には「#ミュージックジェネレーション ありがとうございました」とつづり、浴衣を着たソロショットを披露していた後藤さん。ファンからは「かわいすぎる」「浴衣姿も美しい」などのコメントが寄せられていました。ほかにも自身のInstagramで、美しい姿を多数公開しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)