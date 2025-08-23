【台北＝園田将嗣、竹内誠一郎】台湾の最大野党・国民党の立法委員（国会議員）７人に対するリコール（解職請求）の是非を問う住民投票が２３日、台湾各地で行われた。

即日開票され、複数の台湾メディアによると、いずれも不成立だった。７月に行われた２４人を対象とした投票と併せ、３１人全員が不成立に終わった。

頼清徳（ライチンドォー）政権の与党・民進党は立法院（国会＝定数１１３）で過半数に６議席足りない状態にある。異例の大規模リコールを通じた「ねじれ」の解消はならなかった。野党の反対で今年度予算案は大幅に削減・凍結されており、今後も苦しい政権運営を迫られる。

７月の投票に続き、政権がリコール制度を反対勢力追い落としの手段に利用したと有権者が受け止め、支持が広がらなかった模様だ。リコール運動は与党に近い市民団体が主導し、頼氏も支援を表明していた。今回の投票で６人以上のリコールが成立すれば、補欠選挙で過半数まで議席数を増やす可能性は残されていた。

原発の再稼働の是非を問う住民投票も同時に実施された。

原発を巡っては「脱原発」政策を掲げる頼政権下で、唯一稼働していた第３原子力発電所２号機の運転が５月に停止した。半導体受託製造の世界最大手・台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が台湾全体の電力の８％を消費するなど、電力需要に供給が追いつかないとの懸念があり、台湾内外で原発の活用を求める意見がある。