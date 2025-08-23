23日の山形県内は最高気温が山形市で36．8度まで上がるなど県内の気象台の観測地点4か所で猛暑日となりました。

【写真を見る】山形市で36.8度 県内４か所で猛暑日 熱中症の重症者1人

県内は高気圧に覆われ、気温が上がりました。

最高気温は山形市の36．8度を最高に大江町左沢36度、東根35．6度、米沢35．4度の猛暑日となりました。



県内には熱中症警戒アラートが発表されていましたが、熱中症の疑いで5人が搬送されました。山形市では80代男性が庭で倒れているのが発見され、重症だということです。意識はあるということです。





一方、高原のさわやかな風が吹く天童市の天童高原では天童高原まつりが開かれました。



イベントの目玉は、事前予約制のバーベキューです。最高等級A5ランクの天童牛300グラムにコンロや炭まで付いて3000円で販売され、家族や友人とバーベキューを楽しむ人たちで賑いました。



流通量が少なく希少だという天童牛。地元・天童市民もそのおいしさに驚いていました。

地元の参加者は「やわらかい！」「（天童牛を）実際こうやって食べたのは初めてなんですが、また食べたくなりました」子どもは「楽しい気分です！」祖父は「暑くないです。ちょうどいい風吹いてるんで。（お孫さんとの時間は？）楽しいです。最高です。若返ります。」



会場にはオフロードバギー乗車体験や水遊びコーナーも設けられ、訪れた人たちはまつりを満喫していました。