弟夫婦と同居する母の態度にモヤモヤ。娘よりも同居する嫁の方が大事？【ママリ】

母の態度に傷付いてしまった

自分の母との話です。

私の両親は弟夫婦と同居しています。私は地元から少し離れた所に住んでいます。

GW実家に泊まりに行こうかなと、母に電話で「○○日行こうかと思ってるんだけど予定どう～？」と聞くと

「うーん、その日は○○ちゃん(弟のお嫁さん)のお誕生日祝いやるんだよねぇ…」と

「じゃあ、みんなでお祝いしよっか！」とかいう言葉もなく、私らになんか来てほしくない風な雰囲気…

それを察知してしまったからか、「そっか、じゃあやめた方がいっか！」と咄嗟に何も気にしない風で返事してしまいました。

なんか旦那にも「なんか来てほしく無いっぽい！」とサラッと言って何も気にしてませんーな雰囲気出してたけど、なんだか涙がポツリと出て来てしまいました。

LINEのテレビ電話かけて、私まだ繋がってるのにお嫁さんと甥っ子達が下の両親の所に来たらテーブルにバタンとスマホ伏せて私繋がってる状態なのに向こうで何かおしゃべりしながら話してる。私は真っ暗な画面で放置…

お嫁さんは両親にとてもよくしてくれてて、両親もいつも感謝していて。わたしもとても感謝してます。

離れた娘よりお嫁さんが大切になっちゃったかなぁ…

なんだかとても傷ついてる自分に気がついてしまいました。。？ 出典：

qa.mamari.jp

この記事では、弟夫婦と同居する母が娘である自分よりも弟嫁を大切にしているように感じ傷付いたという投稿を紹介します。GWに帰りたいと話をすると「弟嫁の誕生日祝いをするから…」と断られ、電話中なのに弟嫁や甥たちが来たら電話を放置して話をしてしまうなど、自分への態度にモヤモヤしているという投稿者さん。弟嫁に感謝しつつも、母との関係について悩んでいるそうです。

実家を離れていても、実家はいつでも帰れる場所であってほしいと思うものですし、母にはいつでも快く迎え入れてもらいたいと思ってしまいますよね。実の娘よりも弟嫁が優遇されているように感じたら傷付くのは当たり前だと思いますし、寂しい気持ちになるものだと思います。GWのことや電話のことに関しては寂しかったと伝えてもいいと思いますし、親子だからこそ我慢しなくてもいいのではないかなと感じました。

実母の態度にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

もうお店予約しちゃってるとかではないですか？

私も結婚してから地元から離れて、兄夫婦は地元にいるのでよく実家に行ってるみたいです。

たまに私も寂しくなる時があります💦 出典：

お母様も同居していて気を遣っているのではないでしょうか？



お誕生日会なら、前からケーキ等予約してるでしょうし、人数が増えたらその分用意するものも増えるでしょうから、弟さん夫婦に言い出しづらかったのではないでしょうか？😣



ハムママさんのこと、きっと大事に思ってますよ。 出典：

どんな事情があったのかまではわからないものの、弟嫁に気を遣っているのは事実だと思います。たとえ血の繋がりがなくても目の前にいる家族をまずは大事にしなければいけないでしょうし、口には出さないだけで投稿者さんのことを大切に思っていないわけではないはず。どうしても同居している弟嫁と自分を比べてしまうと思うのですが、そもそも過ごしてきた時間の長さや濃さが違うのですから自信を持っていいのではないかなと思います。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）