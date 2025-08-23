義母の言う「病気」、本当に治るものなの？メンヘラな言動に、もう関わりたくないのが本音【ママリ】

メンヘラな義母から仲直りを求められたけど…

メンヘラな義母と仲直りしますか？



結婚してから3年程は仲良くしていて、3ヶ月前くらいから絶縁しています。

原因は義母が精神的におかしくなってしまい、助けてくださいやお金貸してくださいの連絡がしょっちゅう、断ると薄情者！などの暴言(私がLINE未読スルーにし始めたきっかけはこれです)、警察沙汰もありました。

旦那も大分追い詰められてました。



ところが旦那に連絡があり、「病気はもう治りました。今まで本当にごめんなさい。私が全て悪かった。持病の薬を飲んでいなかったことで精神的におかしくなっていた。またみんなで遊びにきてね。〇〇ちゃんは嫌かなぁ😭」

といった趣旨のラインが来ました。



みなさんなら水に流して元通り仲良くしますか？

しようと思えば元通り仲良くできると思うのですが、元々被害妄想が強めだったり、かまってちゃんな性格の義母で、正直嫌いではあります。笑

絶縁状態が楽だったので、このままにしようかなという気持ちと、孫もいるし義母は独り身なので多少は仲直りしとくべきなのかなという気持ちで迷ってます。 出典：

qa.mamari.jp

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママはメンヘラな義母に悩まされ、3か月前から絶縁しているそう。しかし夫に、今までの謝罪と薬を飲んで良くなったためまた仲良くしてほしいという内容の連絡が来たそうで、今後どうしたらいいか困っているようです。こんなとき皆さんならどうしますか。ママリに寄せられた声をご紹介します。

急に薬を飲んで体調が良くなったからといって、これまでされたことを思い返すと、そう簡単に「許す」という気持ちにはなれないものですよね。過去の言動が残した傷は、そうすぐに消えるものではありません。



とはいえ、もともとは仲の良い関係だったとのこと。相手から謝罪があった以上、その気持ちをどう受け止めるかは悩ましいところです。素直に受け入れて再び仲良くすべきなのか、それとも少し距離を置きながら様子を見た方がいいのか悩ましいところですよね。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

表面上は当たり障りのない感じにして、基本的には疎遠のまま

表面上は当たり障りないやり取りのみ復活しますが、基本的には疎遠のままを選ぶと思います。連絡も必要事項を旦那さん経由のみにし、どうしても直でやり取りしなければならない時にのみ、必要最低限やりとりする、という形で。そして遊びには行かずに外であって外で解散、ですかね。



またいつおかしくなってしまうかわかりませんし😅そんな簡単に治るのかな？とも思いますし。メンヘラ高齢者に時間割くなんて無駄なことしたくないですし、孫とか独り身だからとかは気にしなくていいと思いますよ。まず、メンヘラの祖母が孫にとっていい存在なのか？ってとこも疑問ですしね😓 出典：

表面上だけ仲良くするというこちらのママ。連絡も夫経由にすることで関わりを最小限にし、とことん疎遠にしていく作戦のようです。

また同じことをすると思う

また同じことすると思います！！

うちの義母も似てるんですが自分の思い通りにならないと文句の長文LINEが旦那や義姉、義姉の旦那さんにまで来るそうです！



ターゲットにはめちゃくちゃ長文のもう家に来なくていいですから！！みたいなのとか来るそうです🤣

私は縁切ったも同然のようにしてるのでLINEも消したため義母からは来ません♡ 出典：

こちらのママは再度同じことが起きると考え、決して許して仲良くなることはしないそうです。LINEも消しているため、義母から連絡が来ることもないそうですよ。

大きくなってから子ども本人に祖母と会うか決めてもらう

えー優しいですね！

そんな言葉信じませーん！笑

旦那さんだけ顔見せて、お孫さんは自分で判断できる年になったら会うかどうか本人に決めてもらえばいいと思います(*^^*) 出典：

子どもが大きくなってから祖母と会うか決めてもらうというこちらのママ。孫と祖母の関係を自分たちで取り持つのではなく、あくまで本人の気持ちにゆだねようという考えのようです。

義母とは距離を置いておく

今回の投稿に寄せられた声の多くは「義母とは距離を置いたままがいい」というものでした。やはり一度受けた仕打ちをすぐに許すのは難しく、「また同じことが起こるかもしれない」と考えると、そう簡単に関係を修復する気にはなれませんよね。



自分の心の健康を守ることを優先してもいいのかもしれません。距離を置いたままにするという選択は、決して冷たいのではなく、自分自身や家族を守るための賢い方法といえるのかもしれません。

