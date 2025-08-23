¥â¡¼¥Æ¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÂçÃÀ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡õÈþÃ«´Ö¡¡´ñÀ×¤Î41ºÐ¤¬¾ú¤¹¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¡¡¼Ì¿¿½¸¤«¤é¡È¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¡É¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
10·î22Æü¤Ë¡Ö°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¡×¡Ê41¡Ë¤¬¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFRIDAY¡×9·î5Æü¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¼Ì¿¿½¸¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò10¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ø³«¤µ¤ì¡¢2ÅÀ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê41ºÐ°ë»³¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òËËÄ¥¤ë»Ñ¤â°¦¤é¤·¤¤¡ª
Á°ºî¡Öand more¡×¤«¤é2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é25Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤µ¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤ò¼ýÏ¿¡£ ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥±¥¢¥ó¥º¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯ÇäÁ°¤«¤éÏÃÂêÊ¨Æ¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥í¥±ÃÏ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê°ìÌÌ¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Ï¤«¤Ê¤¤»Ñ¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤ëÈà½÷¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£
FRIDAY¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢2ÅÀ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£¥±¥¢¥ó¥º»Ô³¹¤Ë¤¢¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥â¡¼¥Æ¥ë¤ÇÁë±Û¤·¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿°ë»³¤µ¤ó¤ÎÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°î¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥¢¥ó¥º¹Ù³°¤Î¥À¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òËËÄ¥¤ë¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ë»³¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤¤¤½¤ä¤Þ¡¦¤µ¤ä¤«¡¡1983Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡¡2000Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥×¥íÌîµå¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤ÎMC¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢2025Ç¯4·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ç¤Ï¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤ËÉü½²¤¹¤ëÀì¶È¼çÉØ¤òÇ®±é¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£