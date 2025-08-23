歌手和田アキ子（75）が23日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。腰の手術について語った。

リスナーからの、腰の手術をすることが決まったというメールに和田は「腰って椎間板ヘルニアですかね。腰の手術、私は昔レーザーで2回か3回やりました」と明かした。

しかし「結果、この1週間か2週間、また腰痛がきて。今、膝のけがも手術したところも、股関節の所も痛みは残ってるんで、何とも言えませんけど。私が膝、腰、股関節やった人間として言わせていただくと、腰が痛い時も、座ったり立ったりできないのと、それとなんというんですかね。変な話、トイレに行くのがイヤになりますね、座ったり立ったりできないんで。寝返り打っても」と打ち明けた。

そしてメールをくれたリスナーに和田は「誰かが側にいらっしゃるとね、サポートしてくださると楽ですけど。手術すると決まったら、お医者さまと徹底的にお話しになって、納得いくまで。いいふうに手術していただけたら、もう天国ぐらい変わりますね、行ったことないけど」と、アドバイスをした。

そして和田は、「私、まだ膝も股関節も痛いですけど。本当に手術する前に比べたら、歩いたりできるから、それに比べたら本当に」と語った。

そして「手術される人の前に、こんなこと言っちゃいけないけど、腰は手術されたら座れるようになると思いますからすごくいいですよ」と話した。

そして「1つ夢で、年取ったらお相撲に全く興味ないんだけど」とし、お相撲さんの友達が多かったので、「絶対、国技館の桟敷で見るんだ」とか思っていたが、正座できない。さらに、飲食店の掘りごたつに入れないことを打ち明けた。

そしてメールをくれたリスナーに「腰はもう立ったり、座ったりが楽になって。まぁ、どれくらいの症状か分かりませんけど、手術するぐらいだから。もう希望を持って、頑張ってください」と呼びかけた。