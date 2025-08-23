「セサミストリートマーケット」で新学期向けコレクション展開！クッキーモンスターにフィーチャーしたお弁当グッズも登場
夏休みも終盤に差し掛かり、そろそろ新学期の準備を始めたい今日このごろ。「セサミストリート」の物販、カフェ、ワークショップを複合した世界で唯一のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、新学期に向けたシーズンコレクションを2ライン、同時に展開する。
【画像】新学期向け＆クッキーモンスターのお弁当グッズを見る
■テーマは「BACK TO SCHOOL」！登園はもちろん遠足にも活用できるファッション小物がずらり
夏休みが明けても、まだまだ強い日差しが降り注ぐ日が続きそう。熱中症を防ぐためにも、登園時は帽子が必須だ。「【KIDS】バケットハット」(各3850円)は、内側にアジャスター付きで、子どもの成長に合わせてサイズ調整が可能。かわいいキャラクターのワッペンや「セサミストリートマーケット」のロゴ刺しゅうがあしらわれたバケットハットで、かっこよくおでかけしよう！
バケットハットと同じ配色で、同じキャラクターワッペンが使われた「【KIDS】バックパック」(各8250円)でコーディネートしたら、毎日おしゃれなスタイルが完成しちゃう！子どもでも扱いやすいシンプルな設計で、登園用としてはもちろんのこと習いごとバッグとしても大活躍してくれそう。
全4種類をそろえたくなるのが、「【KIDS】ソックス」(各1485円)。キャラクターたちの笑顔が編み込まれた伸びのいいやわらかな素材のくつ下で、差し色使いにもぴったりだ。
■「ENJOY YOUR LUNCH!」をテーマに、クッキーモンスターをフィーチャーしたお弁当グッズが登場
もうひとつのコレクションは、お弁当箱や水筒などなど、クッキーモンスターデザインで統一されたランチグッズ。新学期のタイミングでお弁当グッズを新調したいという人におすすめ！フタを外せばレンチンもOKな「ランチボックス」(2200円)は、未就学児にちょうどいい容量。
お箸、フォーク、スプーンとよく使う3点をケースに納めた「カトラリーセット」(2420円)は、カシャンとスライドして開けるのが楽しくなっちゃう！
保冷・保温機能が備わった「コンパクト2WAYステンレスボトル」(4950円)は、直接飲めるダイレクト飲み口と、注いで使えるコップタイプを付け替えできるので、シーンに合わせて使い分けを。
ロゴ柄のおしぼりとケースのセット「おしぼりケース＆タオル」(1540円)は、衛生のためだけでなく、凍らせて保冷剤がわりに使っても。
お弁当箱にカトラリーセット、おしぼりケースまでまとめて収納できちゃう「ランチ巾着バッグ」(2310円)も、クッキーモンスター柄！もちろん、巾着ポーチとして使うのもあり。
以上のアイテムは、2025年8月21日より「セサミストリートマーケット 」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、オフィシャルオンラインストアにて発売。通園・通学が楽しみになるアイテムをぜひ手に入れて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
【画像】新学期向け＆クッキーモンスターのお弁当グッズを見る
■テーマは「BACK TO SCHOOL」！登園はもちろん遠足にも活用できるファッション小物がずらり
バケットハットと同じ配色で、同じキャラクターワッペンが使われた「【KIDS】バックパック」(各8250円)でコーディネートしたら、毎日おしゃれなスタイルが完成しちゃう！子どもでも扱いやすいシンプルな設計で、登園用としてはもちろんのこと習いごとバッグとしても大活躍してくれそう。
全4種類をそろえたくなるのが、「【KIDS】ソックス」(各1485円)。キャラクターたちの笑顔が編み込まれた伸びのいいやわらかな素材のくつ下で、差し色使いにもぴったりだ。
■「ENJOY YOUR LUNCH!」をテーマに、クッキーモンスターをフィーチャーしたお弁当グッズが登場
もうひとつのコレクションは、お弁当箱や水筒などなど、クッキーモンスターデザインで統一されたランチグッズ。新学期のタイミングでお弁当グッズを新調したいという人におすすめ！フタを外せばレンチンもOKな「ランチボックス」(2200円)は、未就学児にちょうどいい容量。
お箸、フォーク、スプーンとよく使う3点をケースに納めた「カトラリーセット」(2420円)は、カシャンとスライドして開けるのが楽しくなっちゃう！
保冷・保温機能が備わった「コンパクト2WAYステンレスボトル」(4950円)は、直接飲めるダイレクト飲み口と、注いで使えるコップタイプを付け替えできるので、シーンに合わせて使い分けを。
ロゴ柄のおしぼりとケースのセット「おしぼりケース＆タオル」(1540円)は、衛生のためだけでなく、凍らせて保冷剤がわりに使っても。
お弁当箱にカトラリーセット、おしぼりケースまでまとめて収納できちゃう「ランチ巾着バッグ」(2310円)も、クッキーモンスター柄！もちろん、巾着ポーチとして使うのもあり。
以上のアイテムは、2025年8月21日より「セサミストリートマーケット 」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、オフィシャルオンラインストアにて発売。通園・通学が楽しみになるアイテムをぜひ手に入れて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop