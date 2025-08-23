Photo: covacova.

ジリジリと照りつける日差しが厳しい夏。この季節には目を守るアイテムとしてサングラスが欠かせません。目の保護と同時に、ファッションコーデとしても一役買ってくれるサングラス。ふたつの役割が共存しているだけでも十分かもしれませんが、何かもうひとつギミックがあると楽しいですよね。

そこで今回は「これは使える！」といったプラスワンの機能を搭載したサングラスを集めてみました。

イヤホンなしでも音楽を楽しめる

イヤホンの装着感がどうも苦手だったり、周囲の音が遮断されるのが不安だったり…そんな人たちに試してほしいサングラスが3COINSの｢オーディオサングラス｣。このサングラスには「音楽が聞ける」という機能がプラスワンされています。

一見すると普通のサングラスですが、よく見るとテンプル（つる）の部分がやや太めに。このテンプルにBluetooth機能と小型スピーカーが内蔵されていて、音が直接耳に届く仕組みです。

このサングラスの大きな特徴は「耳を塞がずに音楽を聞ける」ということ。こめかみあたりのスピーカーから音が鳴ってきて、BGMのように自然に音が聞こえてくる感覚がどこか新鮮です。イヤホンのように、耳に押し込む必要もないので、長時間つけていても圧迫感もありません。

サングラスとしても実用的で、マットブラックフレームのシンプルなデザインはどんな輪郭でも合わせやすいデザイン。レンズはUVカット仕様（UV99%カット）で、夏の日差しにも対応可能。

重さや音漏れ、バッテリー持続時間など、やや気になる部分もありますが、値段や機能性を考えれば、十分許容できる範囲内。耳を塞がず快適に音楽を聞けるサングラス。ちょっとした散歩など重宝するシーンは多そうです。

指1本でレンズを調光できる

サングラス、レンズが薄いと日差しが眩しい、かといって暗すぎるとファッション的に浮いてしまう。そんな悩みを解決してくれるのが、WAVEのサングラス。このサングラスは「レンズの濃度を自在に調整できる」機能がプラスワンされているんです。

調光方法はとってもシンプル。テンプル部分を指でスライドするだけ。屋外で眩しいときは色を濃く、電車の乗り換え時などは色を薄く、シーンに応じて調光できるのはとても画期的です。もちろんただ調光するだけではなく、99%のUVカット（UVA/UVB）機能や偏光機能も搭載されているため、基本的な機能面も◎。

サングラスをかける前には充電をする必要がありますが、30分のフル充電で47時間使用できるので、バッテリーについてはあまり心配しなくてもよいでしょう。

元記事の筆者によると、もっとも暗い状態では、しっかり西日を防ぐことができ、1番薄い状態では、入ってくる光の量が一気に増える感覚があるとのこと。

普段使いはもちろんのこと、アウトドアシーンでも活躍してくれそうなこのサングラス。偏光機能もあるため、夏場のアクティビティでも役に立ってくれるのではないでしょうか。

ヒンジが自由自在に動く

釣りやキャンプで使いやすいサングラスが欲しい……そんなニーズにフォーカスしたのが、｢JINS（ジンズ）｣と｢Snow Peak（スノーピーク）｣のコラボレートサングラス全4型10種類。今年登場したシリーズは「ヒンジが自由自在に動く」という機能がプラスワンされたものになっています。

ジンズが独自開発した｢全方位可動ヒンジ™｣、この特殊な機構ではヒンジが上下左右に動くため、耐久性が大幅に向上しているんです。

｢JINS Switch Flip Up +360°｣と｢JINS Switch Metal Flip Up +360°｣には跳ね上げ式プレートが付属し、片手でメガネからサングラスへの切り替えが可能。レンズは用途に合わせて選べる偏光・ドライブ・ハイコントラストの3タイプで展開。

釣り向けに開発された｢Fishing Set｣は、時間帯によって変化する光環境にも対応する2種の偏光レンズと防眩フードがセットに。朝夕用と日中用を使い分けることで、快適に釣りを楽しむことができます。

釣り、キャンプに特化したサングラス。メガネが壊れてしまう原因はヒンジにあることが多いため、この部分が自在に動いて耐久性が向上しているのは安心感がありますね。アウトドアシーンでもガンガン使って行くことができそうです。

