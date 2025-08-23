【義妹の子が地獄製造機】勘違いしないでほしい！私、全面的に協力しますッ＜第23話＞#4コマ母道場

もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？　それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？　たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。

第23話　協力させてください



【編集部コメント】

サトミちゃんとレイナちゃんは和解したものの、目の前の人物が信用できなくなったサトミちゃんのお母さん。自分にとっては、ひどい悪魔のような親子と血のつながった兄が目の前にいるのです。しかし、ミヅキさんたちが全面的に協力をすると申し出たところ……心を開いたように見えました。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・石井弥沙