話題の「ホンダ・新型軽ワゴン」実車展示！ オシャレカスタム仕様が見られる!? ミニバン車中泊仕様も！ 注目のアウトドアイベントとは

ホンダアクセスがアウトドアイベントで新型軽自転車を展示

ホンダアクセスは、2025年9月27日・28日に開催される「アウトドアデイジャパン神戸 2025」に出展することを明らかにしました。

なかでも注目なのは2025年秋に発売を予定している新型「N-ONE e：」のアクセサリー仕様。

どのような展示が行われるのでしょうか。

ホンダ新型「N-ONE e：」がアウトドアデイジャパンに展示される

アウトドアデイジャパンとは、キャンプやアウトドアに関連した色々なコンテンツに触れることができる国内最大級の“体験型・体感型”アウトドアイベントです。

今回は神戸市中央区にある「メリケンパーク」での開催となります。

そんなイベントに、ホンダアクセスは「Hondaキャンプ」として、「楽しい休日。とことん、遊び尽くすぞ。」をテーマに出展します。

ブースには、2025年秋に発売を予定している新型「N-ONE e：（エヌワン イー）」や「N-VAN e：」を展示。

この2台では純正アクセサリーの給電アイテムを使い、クルマに蓄電された電気をAC100V／最大1500Ｗで取り出してアウトドアレジャーに使うことができます。

火を使わず電化製品も活用することで、安全に手軽に楽しめるアウトドア提案を行います。

また、広い室内空間と多彩なシートアレンジが可能な「ステップワゴン（スパーダ）」や「フリード（クロスター）」も展示。

こちらは、純正アクセサリーやその他のグッズを使った車中泊やキャンプといったアウトドアシーンを体感できます。

その他、シートアレンジの仕方や車中泊に便利な純正アクセサリーやその他のアウトドアグッズの便利な楽しみ方を紹介するデモンストレーションを実施するようです。