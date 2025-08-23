°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¤Ä¤«¤ßÀ¤³¦Åª¤Ê²Î¼ê¤Ø¡£60ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥Ü¥¤¥ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤Î¤â¤Î(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷susanboylemusic¤è¤ê)

ÌµÌ¾¤ÎÃæÇ¯½÷À­¤¬Ì´¤ò¤Ä¤«¤ß­à·ãÊÑ­á

¡¡À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¡¢²Î¼ê¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥Ü¥¤¥ë¤Î¶á±Æ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¥¹¡¼¥¶¥ó¤Ï2009Ç¯¡¢48ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥Ö¥ê¥Æ¥ó¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤ËÄ©Àï¡£­à¤´¤¯ÉáÄÌ­á¤ÎÃæÇ¯½÷À­¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¡¢Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¤·¡¢°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÎµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£¸½ºß64ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¡¼¥¶¥ó¡£7·î13Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢¤Ä¤Ð¤Î¹­¤¤Ë¹»Ò¤È¥´¡¼¥ë¥É¤Î·¤¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é­àÊÌ¿Íµé­á¤Î¹¤¤Ì¤±¤¿»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¹¤È´¤±¤Ã¤×¤ê¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥Ü¥¤¥ë
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷susanboylemusic¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öbeautiful¡×¡Öelegant lady¡×¡Ögreat¡×¡Öamazing Susan¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¹¡¼¥¶¥ó¤Ï2009Ç¯¤Ë½éÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âè60²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¡£¹ÈÁÈÆÃÊÌ±þ±ç²Î¼ê¤È¤·¤ÆÇ®¾§¤·¤¿¡£