◇セ・リーグ 巨人4―1DeNA（2025年8月23日 東京D）

巨人の阿部慎之助監督（46）は6回途中3安打無失点好投で5月21日の阪神戦（甲子園）以来10試合＆94日ぶりとなる今季4勝目（7敗）をマークした6年目左腕・井上温大投手（24）にこの日もあえて厳しく接した。

テレビ中継での監督インタビューで井上について聞かれ、「いや、まだね、借金があるピッチャーなんで…ね。あの…うん。いいピッチャーとは言えないんでね」と、まずは辛口評価。

「とにかく、まず自分の借金も返さないといけないと思って頑張ってほしいですね、はい」と続けた。

その後の囲み取材では、指揮官自ら井上に降板を告げたマウンドでの声かけについては「蝦名くんの1ボール2ストライクから膝元のスライダー投げたんだけどね、ビシッと止まって。もう1球要求されて“振ると思った？”っていうね。その前に止まってたからね。球種変えりゃいいのにっていう話をして。“もう1球投げて振ると思った？”って言ったら“振らないと思いました”っていうから“じゃあ、変えろよ”って言ったの。そういう話ですよね」と明かした。

そして、「じゃあ首振れよって話じゃないですか。それで、3―2にしたくないのにしちゃって、フォアボールでしょ。まあ、そういうところですよね。もうちょい勉強したほうがいいと思いますけどね。以上です」と阿部監督。

井上は1―0で迎えた6回、先頭・蝦名に2ストライクから4球連続ボールで四球を与え、無死一塁。ここで打席に入った桑原に右中間二塁打を打たれて降板となった。蝦名は中山―吉川―甲斐とつながったバックホームで本塁生還を阻止。甲斐の体を張ったプレーもあって白星をつかんだ。