お笑いコンビ「コットン」のきょん（37）が23日までにコンビのYouTubeチャンネルを更新。若手時代に遭遇した人気俳優の「神対応」を明かした。

この日の動画では、「神対応芸能人」と題し、コットンの2人が共演経験のある芸能人の中から、裏でも神対応だった人物を紹介する企画を展開。

その中できょんは「ほとんど絡みはないんですけど…」と前置きしつつ、俳優のムロツヨシの名を挙げた。

「ずっと思い出に残っておりまして。僕らがまだラフレクランっていう前のコンビ名だったときに、『嵐にしやがれ』のコーナー企画でご一緒させていただいた」という。

スタジオとは別室で企画に挑戦する際、カメラが回っていない場面でも「ムロさんが全く分からない、まだ何者でもない人間に“芸人さんですよね？今何年目ですか？若手って大変ですよね”ってめちゃくちゃ話しかけてくれたの。別に話さなくてもいいんだよ？俺みたいなわけの分からない人間に」と当時を振り返った。

さらに食事にも誘ってくれたという。「あのラフレクランだったきょんにとって建前でもめちゃくちゃうれしかった」と感動をにじませていた。