¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¤Ë½Ð±é¡£Çº¤ß¤ò¹ðÇò¤·¡¢£Í£Ã¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¥¥ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Çº¤ß»ö¤Ï²¿¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Û¥é¥ó¤Ï¡ÖÄù¤áÀÚ¤ê¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤Ï¤¢¡Á¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤È¡¢¥Û¥é¥ó¤Ï¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Î»þ¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»»þ´Ö¤È¤«¤òÉ¬¤º¡ØËÜÅö¤Î»þ´Ö¤è¤ê£²£°Ê¬Áá¤¤»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Î»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡¢ÀäÂÐÃÙ¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö£²£°Ê¬Áá¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤ó¡×¤È¤´¤â¤Ã¤È¤â¤Ê»ØÅ¦¡£¥Û¥é¥ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ó¤É¤ó¹ç¤ï¤»¤Æ¤É¤ó¤É¤ó»þ´Ö¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤³¤í¤«¤é³ä¤È¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ë¥¤¥é¤Ä¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤Ç¤¤Ø¤ó¤Î¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥Û¥é¥ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Ã¡×¤È¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ËÊÖÅú¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Öµ¯¤¤Æ¤ó¤Í¤ä¤í¡©¡¡¤½¤Î»þ´Ö¤Ï¡×¤ÈÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÁá¤¯µ¯¤¤è¤¦¤¬ÃÙ¤¯µ¯¤¤è¤¦¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËÃÙ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È³«¤Ä¾¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤â¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤é¡¢µ¢¤ë¤â¤ó¤¹¤°¡££±£µÊ¬¤Ç¡£¥Û¥ó¥Þ¤½¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤ª¤ë¤Í¤ó¡£¤Ê¤ó¤«¡Ø¥Ô¥¢¥¹¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Á¡Ù¤È¤«ÌõÊ¬¤é¤ó¡£¡ØÁ°È±¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Á¡Ù¤È¤«¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡¥Û¥é¥ó¤¬¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Á¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡ª¡¡Ê¢Î©¤Ä¡£½é¤á¤Î¤³¤í¤Ï¤Í¡ØÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¡¢·¯¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤è¡Ù¤È¤«¾éÃÌ¤Ç¤â¸À¤¨¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤â¤¦¼ÙËâ¤¯¤µ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ÀäÂÐµö¤»¤Ê¤¤¤Î¡¢²¶¤Ê¤ó¤«¤Ï¡×¤È¼çÄ¥¤ò¶Ê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤«¤é¡ÖÂÓ¤Î¤ª»Å»ö¤Î»þ¡¢¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬¡£¥Û¥é¥ó¤¬¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦»þ¤Ï¡¢»Å»ö¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È»ö¤â¤Ê¤²¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö»Å»ö¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤ó¤Î¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥È¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ø¤ó¤Í¤ó¡£¤½¤ì¤¬Ê¢Î©¤Ä¤Í¤ó¡ª¡¡¤Ê¤ó¤ä»×¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤ä¤í¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡ª¡×¤ÈÌÔ¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Û¥é¥ó¤â¡Ö³Î¤«¤Ë²¿ÍÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£