¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ã£Á£Ô¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×£²ÆüÌÜ¡Ê£²£³Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÂçÈ¢º¬£Ã£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¡¢º£µ¨½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£±¾¡¤ÎÀõ°æºé´õ¡Ê£²£·¡á¾®¿ù£Ã£Ã¡Ë¤¬¡¢ÄÌ»»£±£´¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î£±£°£²°Ì¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Èª²¬Æà¼Ó¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é³èÌöÁª¼ê¤Ò¤·¤á¤¯²«¶âÀ¤Âå¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢½éÆü¤ËÂ³¤¯£·£¹¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç´¬¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾Ã²½¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¡£º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥É¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Î½Ð¾ì¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢£²£°£±£¹Ç¯Âç²ñÍ¥¾¡¼Ô¤È¤·¤Æ¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Çº£µ¨½éÀï¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Àõ°æ¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±·î¤Ë¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤Î·ª±ÊÎË»á¤È·ëº§¤·¤ÆÂè£±»Ò¤ò½Ð»º¡£¤½¤Î·ª±Ê»á¤Ï£³·î¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼»²ÀïÃæ¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼£³¿Í¤ÈÉÔÎÑ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ê£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¡Ë¤Ï£µ·î¤Ë£³Áª¼ê¤ò¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¤È¤·¡¢Æ±»á¤Ï£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¥Ä¥¢¡¼¡¢Æ±¶¨²ñ´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î£¹Ç¯´Ö½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ÏÄÌ»»£¹¥¢¥ó¥À¡¼¤Îºù°æ¿´Æá¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¡££±ÂÇº¹¤Î£²°Ì¤Ë¤ÏÎëÌÚ°¦¡Ê¥»¡¼¥ë¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ë¡¢£²ÂÇº¹¤Î£³°Ì¤Ë¤ÏÌÚ¸Í°¦¡ÊÆüËÜ¥±¥¢¥µ¥×¥é¥¤¡Ë¤é¤¬¤Ä¤±¤¿¡£