日本ハムは２３日のソフトバンク戦（エスコン）に８―３で連勝。貯金を今季最多の「２５」に更新し、首位ソフトバンクとのゲーム差を１・５に縮めた。

両軍無得点で迎えた２回に打線が爆発した。先頭レイエスが相手先発・有原から、左翼席へリーグトップをひた走る２６号ソロ。幸先良く先制すると、直後の無死一、三塁の好機では、万波の中前適時打で追加点を挙げた。

さらに無死満塁から水野の押し出し四球と、水谷の内野ゴロの間に２点を追加。この回だけで４点を奪、い試合の主導権を握った。

その後、打線は２点差に詰め寄られた直後の４回にも、清宮の中前適時打で５点目を奪取。この日試合前まで防御率１・５０に抑えられていた有原を攻略すると、６回以降もレイエスのこの日２本目となる２７号ソロや、石井の一発などで得点を重ね、ソフトバンクを突き放した。

投げては先発・福島が序盤３回まで１安打無得点の好投。４回無死一塁から牧原に２ランを浴びたものの、降板する５回までに与えた得点はこの２点だけ。６回からは高卒ドラフト１位ルーキー・柴田が３回途中を４安打１失点。最後は金村が９回二死から連打を浴びたものの、無得点で締めた。

大事な首位攻防３連戦での勝ち越しを決めた新庄剛志監督（５３）は試合後、まずは先発した福島のについて「良いピッチングしてくれましたね」と満面の笑み。「前回登板（１４日ロッテ戦）の（試合後）ハイタッチの時に『ソフトバンク戦、お前に任せたよ』というのは伝えたので。早く伝えることで準備とかができるので。でも良かった」と大事な一戦での好投に目を細めた。

また、福島に次ぐ２番手にルーキーの柴田を登板させたことに関しては「僕と小久保監督がドラフト会議で柴田君の人生を決めたので。で、僕がクジを引き当てたので」と説明。「だからソフトバンク戦に１年目に投げさせるってところに、僕は意味があると思った。心臓が（ドキドキして）６センチぐらい出てたけど（笑い）。こんな大事な一戦で投げさせて大丈夫か、という意見もありましたけど、しっかり抑えてくれたので。最後、連打を食らったことも間違いなく（柴田に）プラスになる」とさらなる飛躍に期待を込めた。

この日の勝利で最低限の目標だったカード勝ち越しを決めたが、指揮官は「２つ取ったら３つ（３連勝）行きたいね。（先発が）モイネロ君と伊藤君…。（試合展開は）２対１でどっちかでしょう。明日チケット取った人はラッキーですよね。明日どうなるか、また楽しみですね」。

最後は再び気持ちを入れ直し、翌日の決戦に備えていた。