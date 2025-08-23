日本ハムで活躍した杉谷拳士さんが２３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演し、「元気」を武器にプロ生活１４年を過ごしたことを明かした。

この日は「何があっても絶好調アスリート！」と題し、スポーツ界きっての元気印アスリートが大集合。見れば元気になる自分やチームの盛り上げ方、理解不能な行動などが紹介された。

「僕は入団テストでね。６打席５三振という悲しい結果だったんですけど、元気だけ（で入団）。元気だけでもプロ野球選手になれるんだっていうところを…」と話し出した杉谷さん。

ＭＣの浜田雅功に「そんな甘いもんかなあ？」と聞かれても「一生懸命、元気だってことで取られました」ときっぱり。

「雨天で試合が中断した時のヘッドスライディングパフォーマンスってのがあるんですよ。雨天のパフォーマンスにはコツがあるんですよ。試合形式でやるんです。１回のヘッドスライディングじゃダメなんですよ。ファンの方たちと一体にならなきゃいけないので」と続けると「まずホームベースから一塁にヘッドスライディング。その後、リードします。『リー、リー』って声をファンの人たちからもらって、牽制球でバック。そして一塁から二塁へ盗塁。二塁からホームに最後１本で返ってくるんですけど、ここが最大の見せ場で三塁を蹴った（塁間の）真ん中ぐらいからもう滑り始めるられるんですよ、土砂降りなんで。１５メートルくらいのヘッドスライディングの見せ場がある。ピシャッと行って最後、ホームをそのまま滑り抜けるってのが、お客さんが一番盛り上がる。全部、ビッチョビチョですけどね」と笑顔で話していた。