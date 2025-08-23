ダルビッシュ有 6回 5奪三振 1失点とドジャース打線を翻弄して今季3勝目 許した被安打はソロによる一発のみ



ダルビッシュ有 PHOTO:Getty Images

＜2025年8月22日（日本時間23日）サンディエゴ・パドレス対ロサンゼルス・ドジャース対＠ペトコ・パーク＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

パドレスのダルビッシュ有投手（39）が、本拠地で行われたドジャース戦に先発登板。6回・5奪三振・1失点の好投で今季3勝目をあげた。

サンディエゴのペトコパークで行われた、パドレス対ドジャース戦のライバル対決に先発登板したダルビッシュ。

3回表、ドジャースの新人フリーランドのメジャー初本塁打となる先制ソロで1点を失うが、パドレスは4回裏、マチャドの適時打で1対1と同点に追いつくと、続くボガーツの犠牲フライで2対1と勝ち越しに成功した。

ダルビッシュはソロホームラン以外はヒットも許さず、安定した投球でドジャース打線を抑え込み、6回までリードを守って投げきった。

パドレスは7回をアダム、8回をミラーが無失点で繋ぎ、最終9回は守護神スアレスがマウンドへ。

スアレスはこの回先頭の大谷にあわやホームランかという打球をセンター深くまで運ばれたが、打球はフェンス手前で落下して1アウト。

続くベッツとフリーマンのヒットでツーアウト一・三塁と、一打逆転のピンチを招いたものの、最後はT・ヘルナンデスを空振り三振に仕留め、パドレスが2対1で接戦をものにした。

パドレス先発のダルビッシュは6回・5奪三振・1失点、許した安打は1と多彩な変化球でドジャース打線を封じ込める快投を見せ、今季3勝目を手にした。

ダルビッシュは前回のドジャース戦で初回から打ち込まれ、4回4失点で敗戦投手となっていたが、この日は見事に雪辱を果たす内容に。

勝利打点を挙げたマチャドも試合後「今シーズンで一番いい登板だったんじゃないか。ミスは1球だけで、それ以外は本当に素晴らしい投球だった」と、ダルビッシュを称賛した。





