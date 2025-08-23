テレビ朝日系「鶴瓶孝太郎 ２時間ＳＰ」が２０日に放送され、お笑い芸人・笑福亭鶴瓶、俳優・小泉孝太郎がＭＣを務めた。

各界スターたちの転職人生に密着するバラエティー。１９９６年にプロ野球・巨人に入団し、投手として活躍したバルビーノ・ガルベス氏がＶＴＲ出演した。

ガルベス氏は、リーグ最多勝を獲得するなど輝かしい記録を残した一方で、球審にボールを投げつける前代未聞の大事件を起こすなど、お騒がせな面も。現在、６１歳のガルベス氏は母国・ドミニカ共和国で野球場のオーナーを務めていることが紹介された。

スタジオでは巨人でガルベス氏とチームメートだった長嶋一茂、プロ野球・ヤクルトスワローズで名捕手、監督として活躍した古田敦也氏がガルベス氏を懐かしんだ。

古田氏は「打つのよ！」と、ガルベス氏が投手ながら通算本塁打１０本を記録するパワフルな打撃力を誇っていたことを証言。通算１８本塁打の一茂は「俺と（通算本塁打数が）変わんねえな。あんまり…」と笑わせた。

古田氏は、目の前でガルベス氏に打たれた来日１号本塁打を述懐。「（観客席より上の）通路まで行ったから…。僕、長いこと、２０００試合ぐらい出てるんですけど、打たれたホームランで一番デカいと思います」と苦笑していた。