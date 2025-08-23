µð¿Í¡¦²¬ËÜÉü³è¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¡¡£±£±¹æ¤Ï¡Ö¿©¤é¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×£±£²¹æ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡×°¤Éô´ÆÆÄ¤âÀä»¿¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Öµð¿Í£´¡Ý£±£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬²¬ËÜ¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç²÷¾¡¡££³Ï¢¾¡¤È¤·¡¢Ãù¶â¤Ï£¶·î£³£°Æü°ÊÍè¤Î¡Ö£²¡×¡££³°Ì£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò£³¡¦£µ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡Èþ¤·¤¤¹â¤¤¸Ì¤òÉÁ¤¯£²È¯¤¬¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡££Ä£å£Î£Á¡¦ÀÐÅÄÍµ¤ÎÁ°¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿¸Þ²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î²¬ËÜ¤¬¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëº¸±Û¤¨ÀèÀ©£±£°¹æ¥½¥í¤ÇÊÄºÉ´¶¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼·²ó¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø¡¢£²ÂÇÀÊÏ¢Â³£±£±¹æ¥½¥í¡£ÆñÅ¨¤ò£±¿Í¤Ç¹¶Î¬¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÀèÈ¯¤Î°æ¾å¡Ë²¹Âç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡£ÀÐÅÄ¤â¤¤¤¤Åê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ÀèÀ©¤Î°ìÈ¯¤Ë¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£·Á¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡££²È¯ÌÜ¤Ï³Î¿®¤Î°ìÂÇ¡£¡Ö£²ËÜÌÜ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó£²ËÜ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¾õÂÖ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤â¡Ö£±·³¤ËÍè¤¿¤é¡¢·Á¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È»Ä¤ê£³£°»î¹ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£